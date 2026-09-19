Поставки нефти и газа из Татарстана в Китай обсудили с компанией из КНР

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ Заместитель полпреда Татарстана в России Фаннур Гарифуллин и представители Международной импортно-экспортной компании Yuanjie Zhenhua (YJZH) обсудили возможность поставок нефти, нефтяного кокса, битума, серы и природного газа из Татарстана в Китай.
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