Поставки нефти и газа из Татарстана в Китай обсудили с компанией из КНР

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ Заместитель полпреда Татарстана в России Фаннур Гарифуллин и представители Международной импортно-экспортной компании Yuanjie Zhenhua (YJZH) обсудили возможность поставок нефти, нефтяного кокса, битума, серы и природного газа из Татарстана в Китай.