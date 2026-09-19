НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

120 подписчиков

Поставки нефти и газа из Татарстана в Китай обсудили с компанией из КНР

Поставки нефти и газа из Татарстана в Китай обсудили с компанией из КНР

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ Заместитель полпреда Татарстана в России Фаннур Гарифуллин и представители Международной импортно-экспортной компании Yuanjie Zhenhua (YJZH) обсудили возможность поставок нефти, нефтяного кокса, битума, серы и природного газа из Татарстана в Китай.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым