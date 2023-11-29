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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Исмаилов договорился с Гаджиевым о поединке с Минеевым по правилам бокса: «Бою быть»

«Бою быть! Минееву теперь надо будет потерпеть не два раунда по пять минут, а три по три и первую минуту четвертого раунда! Я же в свою очередь собираюсь напасть на него, как и всегда.

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