Компенсируют свою никчемность: эстонского политика раскритиковали за призыв к войне с РФ

ДУБЛИН, 25 мая, ФедералПресс. Ирландский журналист Чей Боуз резко осудил заявления председателя комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михельсона, призвавшего к военному противостоянию с Россией.
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