Байден жестко ответил на вопрос о конструктивности встречи с Путиным

Президент США Джо Байден в ходе своей пресс-конференции, которая состоялась по итогам женевской встречи с лидером России Владимиром Путиным, жестко ответил на вопрос репортера CNN о том, почему хозяин Белого дома уверен в изменении позиции Кремля.
Президент США Джо Байден в ходе своей пресс-конференции, которая состоялась по итогам женевской встречи с лидером России Владимиром Путиным, жестко ответил на вопрос репортера CNN о том, почему хозяин Белого дома уверен в изменении позиции Кремля.
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