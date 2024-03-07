Дочь певца Михаила Турецкого опубликовала фото в белье, снятое до похудения

Дочь народного артиста России Михаила Турецкого показала, как выглядела до похудения. Наталья Турецкая опубликовала в соцсетях архивное фото в белье и призналась, что в тот период никак не контролировала питание и пила мало воды.
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