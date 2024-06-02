Как обманывают туристов на пляжах мира

Лето, отпуск — пришло время расслабиться, почувствовать вкус свободы и забыть о делах. А вот об осторожности забывать не стоит: беспечный турист — находка для многочисленных мошенников, зарабатывающих на рассеянности и доверчивости отдыхающих.