Как обманывают туристов на пляжах мира

Лето, отпуск — пришло время расслабиться, почувствовать вкус свободы и забыть о делах. А вот об осторожности забывать не стоит: беспечный турист — находка для многочисленных мошенников, зарабатывающих на рассеянности и доверчивости отдыхающих.
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