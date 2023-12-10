Иномарка протаранила столб в Севастополе, три человека пострадали

Авария произошла утром 10 декабря на улице Вакуленчука в Севастополе. 40-летний водитель автомобиля Renault Logan у дома № 53 на левом закруглении дороги выехал за пределы проезжей части, где наехал на световую опору.
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