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Регионы России

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Выставка "Теплое сердце Русского Севера" откроется 26 августа

Выставка "Теплое сердце Русского Севера" откроется 26 августа

Российское географическое общество объявило сегодня о предстоящем открытии совместной фотовыставки Архангельского драматического театра имени Ломоносова и Русского географического общества под названием "Теплое сердце Русского Севера".

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