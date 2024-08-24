Выставка "Теплое сердце Русского Севера" откроется 26 августа

Российское географическое общество объявило сегодня о предстоящем открытии совместной фотовыставки Архангельского драматического театра имени Ломоносова и Русского географического общества под названием "Теплое сердце Русского Севера".
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