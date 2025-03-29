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Хьюстон (ATP). Нисикори стартует матчем с квалифаером, Пол и Тиафу начнут со второго круга

Хьюстон (ATP). Нисикори стартует матчем с квалифаером, Пол и Тиафу начнут со второго круга

Томми Пол (1), Фрэнсис Тиафу (2), Алехандро Табило (3) и Брэндон Накашима (4) начнут со второго круга.

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