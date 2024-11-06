На ЗАЭС после ремонта ввели в эксплуатацию оборудование реактора № 1

Оборудование трубопровода системы поддержки первого реактора Запорожской АЭС, где ранее обнаружили микротрещину, введено в эксплуатацию, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина 5 ноября журналистам.
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