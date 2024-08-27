Кратковременные малоинтенсивные упражнения улучшают мозговой кровоток у детей

Исследователи из Университета Васэда (Япония) изучили эффекты семи типов легких кратковременных упражнений и обнаружили, что все упражнения, за исключением статической растяжки с монотонными движениями, улучшают мозговой кровоток и активируют несколько областей префронтальной коры.
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