Кратковременные малоинтенсивные упражнения улучшают мозговой кровоток у детей

Исследователи из Университета Васэда (Япония) изучили эффекты семи типов легких кратковременных упражнений и обнаружили, что все упражнения, за исключением статической растяжки с монотонными движениями, улучшают мозговой кровоток и активируют несколько областей префронтальной коры.