Под Челябинском столкнулись ВАЗ и иномарка. Один погиб и четверо пострадали

В аварии в Сосновском районе один человек погиб и четверо пострадали. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 15 июня, около 11:40 на 4 километре автодороги «Челябинск – Харлуши».
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