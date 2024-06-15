Под Челябинском столкнулись ВАЗ и иномарка. Один погиб и четверо пострадали

В аварии в Сосновском районе один человек погиб и четверо пострадали. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 15 июня, около 11:40 на 4 километре автодороги «Челябинск – Харлуши».