НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Песьяков про «миллиарды от «Зенита»: «Сразу стали писать из «Ростова»: «Серый, давай аккуратнее». Когда встречу Безрукова, скажу: «Брат, вот теперь я тебя понимаю!»

Голкипер, выступавший за «Ростов», отбил мяч в свои ворота после удара Артура в матче против «Зенита» (1:2) в матче 30-го тура Мир РПЛ, за счет чего петербуржцы стали чемпионами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх