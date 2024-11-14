Взлом по-соседски: мошенники стали атаковать россиян в домовых чатах

Мошенники стали атаковать россиян в домовых и районных чатах — об этом предупредили в МВД. Злоумышленники размещают там сообщения с предложениями бесплатно отдать ненужную бытовую технику или мебель, но на деле распространяют фишинговые ссылки.
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