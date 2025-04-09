Евростат: Цены на жилье в ЕС в четвертом квартале 2024 года выросли почти на 5% 

Цены на жилье выросли на 4,2% в еврозоне и на 4,9% в ЕС в четвертом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года после того, как в третьем квартале 2024 года был зафиксирован рост на 2,7% в еврозоне и на 3,9% в ЕС.