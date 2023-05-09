Булкин Алексей Павлович, 1915 г. р., уроженец дер. Кутьково Калужской обл.В 1939 г. закончил рабфак Тамбовского педагогического института и поступил в Тульский педагогический институт, откуда вместе с другими студентами с первого курса был призван в ряды Красной Армии в феврале 1940 г.