Булкин Алексей Павлович, 1915 г. р., уроженец дер. Кутьково Калужской обл.В 1939 г. закончил рабфак Тамбовского педагогического института и поступил в Тульский педагогический институт, откуда вместе с другими студентами с первого курса был призван в ряды Красной Армии в феврале 1940 г.
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