Дмитрий Гордон* зашёлся в радости после гибели детей в центре Белгорода. В России задались вопросом - зачем мы прощаем эту нечисть?Украинский пропагандист Дмитрий Гордон* стал одним из тех, кто наглядно проявил свою античеловеческую сущность после террористического ракетного удара по Белгороду.
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