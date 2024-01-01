Гордон* зашёлся в радости после гибели детей в Белгороде. Зачем мы прощаем эту нечисть?

Дмитрий Гордон* зашёлся в радости после гибели детей в центре Белгорода. В России задались вопросом - зачем мы прощаем эту нечисть?Украинский пропагандист Дмитрий Гордон* стал одним из тех, кто наглядно проявил свою античеловеческую сущность после террористического ракетного удара по Белгороду.