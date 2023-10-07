Армию Израиля перевели в состояние боевой готовности

«Армия обороны Израиля объявляет состояние боевой готовности», — приводит РИА Новости заявление.Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что группа террористов из сектора Газа проникла в приграничные районы страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии