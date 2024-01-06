Египет вошёл в топ-15 крупнейших мировых военных держав в рейтинге Global Fire Power за 2023 год

Согласно рейтингу Global Fire Power за 2023 год, в котором рассматриваются армии 145 стран, Египет занял 14 место (то же, что и в 2022-м), войдя в топ-15 крупнейших мировых военных держав, и занял первое место среди стран Африки.
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