Экипажи ТОФ почтили память советских моряков, разминировавших порт в Бангладеш

Минобороны РФ Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках делового захода в Бангладеш поучаствовали в памятных мероприятиях, которые были посвящены оказанию советскими военными моряками помощи по расчистке в 1972–1974 гг.