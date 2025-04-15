Экипажи ТОФ почтили память советских моряков, разминировавших порт в Бангладеш

Минобороны РФ Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках делового захода в Бангладеш поучаствовали в памятных мероприятиях, которые были посвящены оказанию советскими военными моряками помощи по расчистке в 1972–1974 гг.
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