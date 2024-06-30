Жители хутора Мартыновский отметят молодёжный праздник на берегу реки Бузулук 🏖🏕🏞 Празднование пройдет, как раньше, на пляже "На коряге".
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Жители хутора Мартыновский отметят молодёжный праздник на берегу реки Бузулук 🏖🏕🏞 Празднование пройдет, как раньше, на пляже "На коряге".