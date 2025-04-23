Головин заявил о «беспределе в плане футбола» в Сибири

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о «футбольном беспределе» в Сибири. «Можно ли решить проблему с тем, что футбольное поле в Калтане становится хуже с каждым годом? Мне кажется, нет.
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