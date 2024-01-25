Песков назвал чудовищным актом убийство «украинцами своих пленных» на сбитом Ил-76

Песков назвал чудовищным актом то, что «украинцы убили своих пленных», сбив российский Ил-76. Комментируя предложение Зеленского о международном расследовании случившегося, представитель Кремля сказал: «Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно».