Песков назвал чудовищным актом убийство «украинцами своих пленных» на сбитом Ил-76

Песков назвал чудовищным актом то, что «украинцы убили своих пленных», сбив российский Ил-76. Комментируя предложение Зеленского о международном расследовании случившегося, представитель Кремля сказал: «Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно».
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