Илон Маск задался вопросом о преследуемых Украиной священниках

По всей видимости, Маск сильно удивился тому, что украинцы сажают в тюрьмы священников.Один из самых богатых людей мира Илон Маск отреагировал на выпуск программы журналиста Такера Карлсона, где говорится о том, что на представителей канонической церкви на Украине устроили охоту.