The Hill: Трамп помогает России воплотить в жизнь мечту Сталина о развале НАТО

Президент США Дональд Трамп помогает России воплотить в жизнь мечту Иосифа Сталина о развале НАТО. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на недавно ушедшего с должности посла в Японии Рама Эмануэля.
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