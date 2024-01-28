Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России 1», что русофобия на Западе продлится десятилетия.
Песков заявил, что русофобия на Западе продлится десятилетия
Комментарии
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Valeriy Shershkov
это было ясно даже обывателю с начала спец. операции ...
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18 час.
Стефания Новак
Столько нацизм не проживет! же к 2025 году запад отвернется от нациков , зачем так много отводить времени "русофобии" ? Вы что не верите в Россию и заявляет чушь!
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16 час.
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