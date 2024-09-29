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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» первым не пропустил в стартовых 6 турах Серии А в 3-очковую эпоху

«Ювентус» разгромил в субботу «Дженоа» (3:0) в чемпионате Италии. Туринцы стали первым клубом в Серии А в 3-очковую эпоху (с сезона-1994/95), не пропустившим ни одного гола в первых 6 турах.

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