Кандидат с Рублевки. Явлинский перед выборами купил особняк на деньги связанного с властью адвокатского бюро - «Политика»

Григорий Явлинский стал обладателем загородной недвижимости в элитном поселке. Как выяснил The Insider, у него появился новый источник дохода: председателю федерального политкомитета «Яблока» щедро платит адвокатское бюро, тесно связанное с властью.
Григорий Явлинский стал обладателем загородной недвижимости в элитном поселке. Как выяснил The Insider, у него появился новый источник дохода: председателю федерального политкомитета «Яблока» щедро платит адвокатское бюро, тесно связанное с властью.
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