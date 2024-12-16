ВСУ провалили контратаку и попали в котел под Курахово: что произошло на полях СВО 16 декабря

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. «ФедералПресс» собрал главные новости о происходящем в зоне СВО. В понедельник, 16 декабря, российские войска приблизились к Курахово с юга, создав угрозу окружения ВСУ, украинские боевики провалили контратаку на позиции ВС РФ в Шевченко, глава Минобороны России Андрей Белоусов раскрыл цели СВО на 2025 год.