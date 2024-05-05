Эрмитаж и Русский музей вошли в топ самых посещаемых музеев мира

Эрмитаж и Русский музей стали третьим и четвертой по посещаемости музеями мира. Согласно данным The Art Newspaper, Эрмитаж стал третьим по посещаемости музеем мира, уступив лишь Лувру и Британскому музею.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии