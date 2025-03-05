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"Мы вернемся!": Дацик обещает разобраться с руководителем первого канала за то, что вырезали русские песни из эфира

"Мы вернемся!": Дацик обещает разобраться с руководителем первого канала за то, что вырезали русские песни из эфира

Avia.pro - СМИ Скандал разгорелся нешуточный: Вячеслав Дацик, известный своей прямотой и кулаками, словно гром среди ясного неба, обрушился на Первый канал с гневной тирадой прям из мест которые находятся перед линией разграничения.

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Комментарии
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Владимир Елкин
&quot;Суровый Дацик против невозмутимого Эрнста&quot;....Кто это мог предположить? Да если это и произойдет, то Эрнст будет стоять в мокрых штанах! Эта &quot;пятая колонна&quot; только под охраной &quot;сильна&quot;
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19 час.
Сергей
Да представителю богоибранной нации глубоко начхать на разных фошистов.
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19 час.
Tania Еременко
Возвращайтесь скорее - без ВАС накопилось в стране столько ждунов и врагов!!!
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19 час.
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