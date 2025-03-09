10 тысяч за побои заплатят родители хулигана

Суд в Костомукше взыскала компенсацию морального вреда в интересах несовершеннолетнегоФото: Freepik Суд в Костомукше взыскала компенсацию морального вреда в интересах несовершеннолетнего, сообщает издание «64-я параллель онлайн».
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