Сергей Волков, Дуглас Сантос, фланги обороны и возможные зимние трансферы «Зенита»

В зимнее трансферное окно "Зениту" необходимо принять решение по футболистам, контакты которых завершаются летом 2027-го года: Барриос, Одоевский, Ерохин.
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