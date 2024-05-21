Азербайджанский Раджа влюбил в себя звезду «Мажора» Абызову

Рустам Джабраилов получил важную роль в новом российском фильме под названием «Мой любимый Раджа». Его экранной партнершей станет известная актриса Дана Абызова, полюбившаяся зрителям по роли в популярном телесериале «Мажор».
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