Кто не переобувается, у того ноги воняют

Джастина Трюдо обвиняют в торговле убеждениями. В 2010 году он заявлял, что регистрация оружия — первый шаг на пути к его изъятию у граждан, и что такого никогда не будет, так как вся канадская культура построена на владении оружии.
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