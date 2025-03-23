В Кремле допустили, что Путин и Трамп могли общаться больше двух раз

Официально сообщалось о двух беседах лидеров странПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что в последние месяцы у президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могли быть и другие контакты, помимо объявленных официально.
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