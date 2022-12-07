Ресторанные чеки петербуржцев в 2022 году увеличились на 5,6 процентов

Согласно проведенному аналитиками Петростата исследованию, жители Северной столицы в период с января по октябрь текущего, 2022, года стали больше тратить денег на походы в рестораны и бары, чем на покупку непродовольственных товаров в магазинах.
Согласно проведенному аналитиками Петростата исследованию, жители Северной столицы в период с января по октябрь текущего, 2022, года стали больше тратить денег на походы в рестораны и бары, чем на покупку непродовольственных товаров в магазинах.
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