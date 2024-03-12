Европа и США на пороге новой войны. На кону стратегический ресурс из России: политиков призывают одуматься

Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен© AP Photo / Jean-Francois Badias Вчера 84K прочитали Наталья Дембинская На Западе раздумывают над полным запретом импорта алюминия из России.
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