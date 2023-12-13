13 декабря в Архангельской области ожидается умеренный снег и метель

Согласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -7,-12 градусовСогласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -7,-12 градусовСиноптики обещают юго-восточный и южный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.