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Тульские новости

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Туляк, пропавший 21 июля, найден погибшим

Туляк, пропавший 21 июля, найден погибшим

Мужчину искали два дня, его тело обнаружили поисковые отряды «ЛизаАлерт».76-летний туляк Владимир Базар-Садаевич, который 21 июля 2026 года ушел из дома в лес в неизвестном направлении, был найден погибшим.

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