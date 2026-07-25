Туляк, пропавший 21 июля, найден погибшим

Мужчину искали два дня, его тело обнаружили поисковые отряды «ЛизаАлерт».76-летний туляк Владимир Базар-Садаевич, который 21 июля 2026 года ушел из дома в лес в неизвестном направлении, был найден погибшим.
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