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«Америка — наш настоящий враг»: японцы требуют разрыва отношений с США

«Америка — наш настоящий враг»: японцы требуют разрыва отношений с США

ИНОСМИ © РИА Новости Антон Денисов ИноСМИ | Россия Гегемония США подходит к концу, оставляя союзников в Европе и Азии перед выбором: искать новых покровителей или создавать собственные альянсы, пишет Yahoo News Japan.

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Комментарии
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александр петров
&quot; налицо грядущий передел мирового порядка.&quot;!!! Наверное более справедливо было бы сказать &quot;Мирового беспредела во главе с США&quot;!!
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6 час.
Eduard
Это США атомные бомбы бессмыслено на них сбросили! Сомнительные союзники!
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5 час.
Eduard
Да уж! Порядком и не пахнет!
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5 час.
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