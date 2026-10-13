Медведи убили двоих мужчин в Нижнеилимском районе

Это произошло 10 октября. Как рассказали в СУ СКР по Иркутской области, тело одного погибшего — 56-летнего мужчины — обнаружили вблизи зимовья, расположенного в районе реки Тарея Братского водохранилища.
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