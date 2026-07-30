Дарбинян* рассказал, что может ждать пользователей Telegram

Киберадвокат Саркис Дарбинян в эфире RTVI прокомментировал последние новости об уголовном деле против основателя Telegram Павла ДуроваКиберадвокат Саркис Дарбинян* в эфире RTVI рассказал, как уголовное дело против основателя Telegram Павла Дурова может отразиться на пользователях мессенджера.