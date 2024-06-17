ОАК поставила Минобороны партию бомбардировщиков Су-34

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех поставила Минобороны России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения государственного оборонного заказа.
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