Федерация велосипедного спорта России отменила соревнования в Крыму

«Сообщаем, что из-за повышенного уровня террористической угрозы и введенных ограничений на проведение спортивных соревнований, включая велосипедные гонки на шоссе, проведение запланированных на 2024 год на территории Республики Крым соревнований становится невозможным.
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