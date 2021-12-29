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Алана Мамаева: «Только в нашей стране футболист может купить кольцо за 12 млн и судиться за алименты»

Алана Мамаева, бывшая жена хавбека «Химок» Павла Мамаева, высказалась об экс-супруге. Новая подруга Павла, Надежда Санько, ранее выложила в соцсетях видео, где хвастается новым помолвочным кольцом за 12 млн рублей.

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