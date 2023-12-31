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Несекретные материалы

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CNN: надежды Украины на победу тают из-за снижения поддержки Запада и военной мощи России

CNN: надежды Украины на победу тают из-за снижения поддержки Запада и военной мощи России

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