А бывший российский завод Nissan модернизируют «Автозавод Санкт-Петербург», ранее принадлежавший Nissan, с 26 октября приступит к масштабной модернизации производственной линии.
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