Россия хочет продать Китаю 100 млн тонн угля

«Россия и Китай работают над межправительственным соглашением о продаже 100 млн тонн российского угля в Китай», — сообщил директор Департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливного рынка Минэнерго России Сергей Мочальников.
«Россия и Китай работают над межправительственным соглашением о продаже 100 млн тонн российского угля в Китай», — сообщил директор Департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливного рынка Минэнерго России Сергей Мочальников.
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