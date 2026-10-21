Война почти не оставляет места случайности, но иногда судьба, точно жестокий постановщик, меняет её ход.
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Вклад в Победу генерала Ватутина, конечно же, нельзя переоценить. А в его смерти от пули укронациста имела место такая же роковая сплошь и рядом встречающаяся на войне случайность.
Бой был коротким и хаотичным, и едва ли боевики УПА в тот момент вообще понимали, в кого стреляют.
Через год генерал Черняховский, к которому ехал Ватутин в роковой день, был также убит случайным осколком снаряда – единственный в машине, где он сидел.
В мемуарах Жукова приведены "живописные подробностями": Ватутин выскакивает из машины и отстреливается от многочисленных бандеровцев из автомата.
По словам водителя Ватутина Александра Кабанова стрельба послышалась спереди, солдаты и офицеры попытались укрыться в постройке неподалеку, и в этот момент Ватутина ранило. После перестрелки его эвакуировали на «Додже».
жаль....когда уходят такие люди по нелепой случайности..ну почему отказался от охраны(((((
Вечная память Великому воину!!